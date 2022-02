COCAM rechaza anuncio de erradicaciones hechas por el Gobierno / ()

El anuncio de erradicaciones hecho por el Gobierno Nacional, en una región con más de 42 mil hectáreas de hoja de coca, no fue bien recibido por los cultivadores de hoja de coca y amapola, quienes hacen parte de la COCAM.

Wilder Mora, presidente de la COCAM aseguró que el Gobierno Nacional se equivoca con su política de sustitución de cultivos ilícitos, que generará más violencia desplazamientos y enfrentamientos con la fuerza pública.

"La Corte le ha dicho al Gobierno Nacional, se debe revisar el tema de la aspersión aérea porque esa no es la salida, la radicación no es la salida, sí los politiqueros de turno van a empezar a hacer campaña y decir que van a solucionar el tema, con la aspersión es decirle mentiras al pueblo porque esta no es la solución".

"Llevamos más de 6 años intentándolo de esa manera y no la solución, necesitamos inversión social en los territorios que llegue la educación, la salud, la vivienda, proyectos productivos, las vías, la comunicación, esa es la verdadera solución". Señaló

Las plantaciones de hoja de coca siguen estando a la orden del día en varios municipios de la zona del catatumbo y zona rural de Cúcuta, los planes pilotos de sustitución en Tibú y Sardinata no dieron resultados esperados.