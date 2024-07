Válery, la niña que salió de un corregimiento en Chocó al encuentro con la Reina de España

Medellín

Válery Martínez nació en el corregimiento Tagachí, que en lancha rápida está distante a unas cinco horas de Quibdó, capital del departamento del Chocó. Este poblado tiene cerca de ochocientos habitantes que viven en casas construidas de madera a orillas del Río Atrato. Precisamente esa es la vía fluvial que les permite la comunicación con los otros municipios y capital chocoana.

Este corregimiento, habitado por personas resilientes, de un pasado cargado de violencia, basa su economía en la pesca artesanal y la agricultura, según explicó la joven.

Allí, en ese poblado, nació Válery, quien hoy cursa su primer año de Ingeniería Industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y que busca, a sus 17 años, proyectarse para montar su propia empresa y generar empleo para su corregimiento. “Ojalá que el futuro no sea muy lejano, para crear mi empresa en el Chocó, un departamento donde la violencia y el abandono estatal no ha permitido muy desarrollado. Allí quiero transportar a otros lugares del país y el mundo todo lo que se produce en el Chocó”, dijo la estudiante.

Esta mujer, apasionada por la Ingeniería Industrial, también dijo que muchos jóvenes no han podido tener las mismas oportunidades que ha logrado ella, pues allí se ven obligados a abandonar el pueblo los pocos que pueden ir a estudiar a Quibdó y otras regiones del país, y los otros deben permanecer en el corregimiento con pocas oportunidades. Dijo que “en de Tagachí hay muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de acceder a la educación y mudarse a la ciudad de Quibdó, para la mayoría no es viable, porque no tienen los recursos, porque no tienen para pagar la renta o una matrícula universitaria”.

¿Cómo fue la audiencia con la Reina de España?

Esta mañana, junto a otros dos jóvenes, lograron la audiencia con la reina Letizia de España, en lo que ella calificó como “un evento muy bonito, maravilloso, la reina es muy acogedora, nos hizo sentir en familia, nos hizo sentir importantes”.

Además, contó que la reina pidió que cada uno de los estudiantes le contara su historia de vida y que es una persona que se interesa mucho por los temas sociales.

Válery le contó de dónde venía, cómo se transportaba desde su corregimiento hasta Quibdó en lancha y luego por carretera a Medellín y “ella quedó muy emocionada de conocer esas historias tan maravillosas”, agregó.

¿También hubo encuentro con el Rey de España?

Contó Válery, que por casualidad se cruzaron con el Rey y las princesas, iban para otra audiencia que estaba programada a la misma hora y logró saludarlos.

¿Cómo logró la beca que la llevó a España?

Sobre la beca, que le otorgó la Fundación Microfinanzas BBVA, dijo que accedió de la siguiente manera: “se me presentó la oportunidad de presentarme, envié un video con mis calificaciones de secundaria y ocupé el primer lugar y gracias a ello estoy estudiando en Medellín”.

¿Quiénes son los otros estudiantes que participaron de la audiencia?

En el encuentro también participaron Danna Jaireth Pérez, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y Luis David Arias Giraldo, un joven de El Carmen de Atrato, también en el Chocó, que estudiará Filosofía.