Alcaldes del área metropolitana de Cúcuta preocupados por la seguridad

Grandes vacíos en seguridad no han sido cubiertos por las decisiones que adoptan las autoridades en Norte de Santander, advierten mandatarios de los municipios afectados por el terrorismo y la violencia de los grupos armados.

Destacan que se mantiene una fuerte preocupación por los anuncios que se realizan de obras, que se han convertido en reiterativos y no se generan nuevas acciones o estrategias para frenar la inseguridad.

Manuel Padilla alcalde del municipio de el zulia dijo a Caracol Radio que, “necesitamos acciones rápidas, con profunda extrañez miraba que los puntos que se tienen de control a 500 metros de la entrada del municipio del Zulia fueron retirados, yo no sabía que responderle a la comunidad, las razones, las causas, yo entiendo que estos deben ser puntos móviles porque no sabemos en qué momento puedan ser sorprendidos por estos bandidos, sin embargo, las acciones no fueron como muy claras, hago un llamado puntual al gobierno nacional, a nuestro gobierno regional, a la fuerza pública, que necesitamos tomar esas acciones para mermar la incertidumbre en nuestra población”.

Frente a las obras de recuperación de la sede de la policía en la Y de Astilleros, pidió el apoyo para adelantar en el menor tiempo posible el proceso de reparación de la infraestructura.