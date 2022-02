Ascensores de la Gobernación del Tolima son un riesgo: Sindeptol

Los trabajadores de la Gobernación del Tolima piden a con urgencia la reparación o compra de nuevos ascensores para el Palacio del Mango debido a que han pasado varias administraciones, pero no se ha logrado el propósito.

Según José Gabriel Tovar, presidente de SINDEPTOL, la vida del gobernador, los funcionarios, contratistas y hasta los visitantes están en riesgo inminente por culpa de una omisión.

“En uno de los ascensores es en el que se transporta el gobernador, su equipo de gobierno y hasta los diputados, son cuatro años sin que estos equipos puedan superar un examen técnico”, dijo Tovar.

El edificio tiene cuatro ascensores, dos de ellos son usados por parte de funcionarios y contratistas sin que exista una certificación que garantice su optimo funcionamiento, pese a esto continúan al servicio.

Tovar no entiende como luego de varios años no se ha dado una solución a este problema. “Esto es grave, no estamos hablando de una omisión de unos días o unos meses, estamos hablando que el gobierno anterior fue incapaz durante tres años de comprar los ascensores y estamos ante la triste realidad que el gobierno actual que lleva más de dos años en ejercicio, pero tampoco ha sido capaz de comprarlo”.

Incluso que los elevadores que están en funcionamiento no tienen la certificación por falta de mantenimiento y de las adecuaciones que se requieren.

“No sé qué es lo que sucede con la compra de unos ascensores, se supone que están a la venta en Colombia, de lo contrario no se habrían habilitado cientos de propiedades horizontales”, puntualizó.

Dato: Aunque en el último caso en el que funcionarios quedaron atrapados se presentó por un problema con el servicio de energía, esta situación sería contante.