Docentes de zona rural de Cúcuta no lograron llegar a las instituciones

Ante la amenaza de los grupos armados, las empresas de transporte estarían disminuyendo su operación para las zonas rurales y esto ha motivado que varios docentes del municipio de El Zulia y zona rural de Cúcuta no hayan logrado desplazarse, en otras poblaciones los rectores suspendieron temporalmente las clases por la amenaza de paro armado.

Los educadores, se presentaron ante la Secretaría de Educación y Asinort para y exponer los casos y las condiciones de seguridad.

Hugo Cárdenas, fiscal de Asinort aseguró a Caracol Radio “hay una alerta en seguridad, por un comunicado que ha emitido una organización al margen de la ley en la región, por esta razón, las empresas de transporte no están funcionando y los profesores no han logrado viajar.

“Algunos profesores se presentaron ante la Secretaría de Educación y en Asinort, nosotros exigimos que existan las garantías necesarias y pedimos a todos los grupos al margen de la ley y a las autoridades para que se pueda prestar el servicio educativo, estamos dispuestos y haciendo un esfuerzo sobrehumano”.

“Estamos tratando de recuperar el proceso pedagógico con los niños, pero no podemos asistir a las aulas porque no hay transporte, hasta el momento no ha sido posible llegar a las sedes educativas del municipio de El Zulia y zona rural de Cúcuta”.

Caracol Radio conoció una denuncia presentada ante el Ministerio Público, por un grupo de docentes del municipio de Tibú, kilómetro 15, quienes no lograron desplazarse por la amenaza de un carro al parecer cargado con explosivos en la vía Tibú- Cúcuta, que les ha impedido llegar a las sedes educativas.