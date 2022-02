"La variante se va a convertir en un elefante blanco": Alc. Firavitoba

El alcalde de Firavitoba, Emiliano Chaparro manifestó su insatisfacción con los avances reportados por los contratistas del INVÍAS a cargo de la variante a Sogamoso, proyecto de infraestructura que tiene una inversión de más de $70.000 millones en su primera etapa, que permitirá evitar el tráfico en el municipio y generar una mejor conectividad vial entre la Provincia de Sugamuxy y el centro del departamento.

“El INVÍAS nos dice que de los más de $70.000 millones, son asignados $38.000 millones para la adecuación, compra y legalización de predios de la vía, así que quedan $40.000 millones de pesos, y haciendo el cálculo a cómo nos dijo el contratista que costaba el kilómetro, no alcanza sino para máximo 2 km, entonces no hay los recursos, ni tiempo porque en seis meses no se hace una variante. Lo que pienso es que vienen a inaugurarnos un fragmento, y así empezamos como todas las grandes obras en Colombia a dejarlas como ‘elefantes blancos’ quedando inconclusas”, dijo el alcalde.

El mandatario indicó que está a la espera de la licencia ambiental que otroga la ANLA, proceso que podría demorar hasta el mes de marzo, “tan solo nos quedaría marzo, junio y julio y no creo que la obra se tenga en 3 meses, igual pueden pedir adición de tiempo y recursos, pero no creo que les den más del 50 %”, dijo.

Emiliano Chaparro afirmó que el proyecto, en el caso de Firavitoba, Iza, Pesca, Cuítiva, Tota y Aquitania se beneficiarían evitando el paso por Sogamoso, y se desplazarían con mayor rapidez pasando por Duitama, Tunja y Bogotá.

Por su parte el alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso manifestó que: “Los recursos de la variante a Sogamoso son de $70.300 millones, conocemos que se registran 192 predios, y el costo de éstos son bastante importantes, los cuales atraviesan Tibasosa, Firavitoba y Sogamoso, sin embargo, está más alto el costo de lo que habían presupuestado, con un incremento de alrededor de $35.000 millones, eso hace que baje el precio del kilómetro de la variante”.

Ante esta situación, los alcaldes de Sogamoso y Firavitoba realizarán la solicitud formal de los recursos faltantes al gobierno nacional.