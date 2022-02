Falsos damnificados quieren colarse en el censo de la tragedia

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, afirmó que hay dos personas residentes en Dosquebradas que continúan desaparecidas y probablemente otras tres que vivían en Pereira; ya que el lugar donde ocurrió el deslizamiento este martes 8 de febrero es una zona limítrofe entre las dos localidades.

Aseguró que es posible que se presenten nuevos derrumbes en el sitio porque ha llovido intensamente durante las últimas horas, por lo que se determinó que era mejor desalojar más viviendas del sector para minimizar los riesgos; mientras los funcionarios de la UGR y las empresas prestadoras del servicio monitorean el talud para detectar posibles filtraciones de agua.

Lamentó que haya personas inescrupulosas que a pesar de no hacer parte de los 180 damnificados por esta emergencia pretendan que se les incluya en los censos; y advirtió a la ciudadanía para que no haga donativos en dinero o especie a quien no se encuentre debidamente autorizado.

Acerca de la reubicación de las familias que perdieron sus casas dijo que es un proceso muy complejo, debido a que la gente quiere seguir viviendo en el mismo lugar o en un área cercana, pero a veces eso no es posible.

Anunció que se le hizo una petición al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, para que se haga un aporte de recursos por parte de la Nación para adelantar el plan de relocalización debido a la gran dimensión financiera del proyecto.

Puntualizó que en la ribera del río Otún habitan miles de personas desde hace más de un siglo, pero que a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de las diferentes administraciones para para la reubicación, siempre terminan llegando nuevas familias para construir sus casas en una zona que es considerada de alto riesgo.