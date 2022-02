“Di positivo para Covid19, sin nunca haberme realizado la prueba". /

Sucedió el pasado 3 de febrero en la capital del Huila, al señor Israel Castillo Amado de 78 años de edad, quien recibió una llamada, donde la EPS Comfamiliar del Huila, le notificaba que su resultado de muestra para Coronavirus era positivo.

“La llamada por primera vez la recibió mi esposa; sin embargo, cuando llamaron nuevamente y me dijeron que el día 02 de febrero me había tomado una prueba, que había dado positiva, pero nunca estuve en ningún laboratorio, les pedí que me enviaran la respuesta y efectivamente todos los datos coincidían con mi información personal y el resultado”, afirmó don Israel.

Según indicó don Israel, el día que supuestamente le hicieron la prueba, se encontraba en la casa, acompañado de su familia.

“Se me hizo raro que hagan tomado una prueba sin yo darme cuenta, y tampoco haber asistido a ningún laboratorio. No saben el daño emocional y psicológico que me causaron, sin contar el económico porque a raíz de esto no he podido salir a rebuscarme lo de la comida”, narra Israel.

Ante la situación Israel decidió dirigirse hasta la sede donde se ubica el laboratorio que realizó, al parecer la muestra para solicitar una respuesta clara y precisa de los resultados de la prueba, en el sitio le indicaron que verificarían el caso para entregarle una respuesta.

Caracol Radio, consultó con la EPS Comfamiliar, vinculada en el caso para obtener una respuesta, en este caso la coordinadora de Covid a nivel nacional de la entidad, indicó que el caso se relaciona con una falla humana involuntaria.

“En la investigación se concluyó que hubo una falla humana en la verificación de la identidad real de la persona a la cual se le tomó la muestra”, indicó la coordinadora.

Se indicó, además, que la EPS Comfamiliar garantizará las atenciones que requiere el paciente, y apoyo profesional psicológico para manejar el impacto emocional que causó la situación a Israel.