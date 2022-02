‘Blindan’ operación de citas para solicitar pasaportes en el Valle

Ante la denuncia ante la Fiscalía de estafas con citas falsas para expedir pasaportes, el gobierno del Valle anunció que se está robusteciendo la plataforma para ‘blindar’ su operación ante el alto flujo de usuarios. Así mismo, se evalúa la ampliación del horario y la atención los sábados y días feriados.

La Gobernación del Valle advirtió a los ciudadanos sobre inescrupulosos que estafan a incautos con la venta de citas falsas para la expedición o renovación del pasaporte.

“Personas inescrupulosas venden supuestas citas de pasaportes por diferentes medios, cobrando por un servicio que es gratuito, como es el agendamiento de las citas. Estas personas generan en algunos casos citas inexistentes y generan un falso código QR que, al momento de acercarse a los módulos de la Oficina de Pasaportes no funcionan y generan represamientos y congestiones. Esto se ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación”, reveló Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle.

Una de las afectadas por esta modalidad de estafa asegura que, por la premura de un viaje, acudió a las afueras de la sede de la Gobernación, donde particulares la abordaron y le ofrecieron agilizar el trámite.

“Me dijeron que si quería sacar el pasaporte rápido tenía que pagar $50.000, dejar el dinero con el recibo del primer pago y mi número de WhatsApp, que al otro día me mandaban la cita para que viniera directamente acá a las 7:30 a.m. Al presentar la copia de la cita resultó que era falsa”, relató la mujer.

Frente a estos casos que empiezan a conocerse, la Gobernación del Valle reiteró que la expedición de citas se hace únicamente a través de la página web https://pasaportes.valledelcauca.gov.co, plataforma que está siendo robustecida para ‘blindar’ su operación ante el alto flujo de usuarios. Así mismo, se evalúa la ampliación del horario y la atención los sábados y días feriados.

Cabe recordar, que el agendamiento se realiza de manera digital y gratuita de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde, cuando se liberan 1.200 citas diarias.

"Es importante tener paciencia, toda vez que en algunos días se han presentado hasta 9.000 solicitudes al tiempo, por lo que solo se generan las primeras 1.200”, explicó Murcia.

Cabe anotar, que ciudadanos de otros departamentos como Quindío, Cauca, Antioquia, Nariño y Cundinamarca también adelantan este trámite a través de la Oficina de Pasaportes del Valle, ubicada en el Centro Comercial La Estación de Cali y catalogada por la Cancillería como una de las de mejor funcionamiento a nivel nacional.