Personero de Solano denunció al gobernador del Caquetá

En el documento de siete páginas firmado por Carlos Mario Carvajal Gaitán personero del municipio de Solano, está dirigido a la Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo; establece denuncias contra el gobernador del Caquetá; Arnulfo Gasca Trujillo por presunta participación en política y la inauguración de obras en marco de la ley de garantías

“La denuncia es de una presunta participación en política, y esa participación se da en el marco en el que el gobernador convoca a un evento público denominado caravana, según manifestado por el gobierno departamental a inaugurar unas obras por un costo superior a los 21 mil millones de pesos” Afirmó el personero a Caracol Radio.

Según el personero, la comunidad construyó un documento titulado “Manifiesto comunitario” frente a la visita del señor gobernador Gasca Trujillo el cual contenía, una serie de exigencias de compromiso relacionadas con obras de infraestructura para la zona.

Además, indica que el 28 de enero, la caravana del gobernador arribó al casco urbano sobre las 11:30 de la noche; y en el acto protocolario no se permitió la participación de la comunidad, motivo por el cual dicho manifiesto no pudo ser presentado al mandatario.

Durante todo el recorrido de la caravana por la zona rural de los municipios de La Montañita y Solano, como puede apreciarse de las publicaciones en redes sociales, el gobernador compartió locación con el señor candidato a la Cámara por el partido conservador, Mauricio Cuéllar Pinzón, en donde infiere como pruebas fotografías del evento.

“Hay una nota de radio en donde el candidato dice que estuvo en la caravana, pero no en reuniones con el gobernador, situación cuestionable” explicó Carvajal Gaitán.

De igual forma, expresa en el texto el personero, que, en diversas entrevistas, el gobernador realizó la travesía Florencia – Solano, con el fin de entregar obras, que representan una inversión de 20 mil millones de pesos, según lo indicado por el mandatario, hecho este que comporta una violación a la Ley De Garantías.

Señala que la administración municipal de Solano, dispuso la realización del único contrato de servicios logísticos procesado a la fecha, signado con el número de proceso: CMC-001-2022, aceptación de la Oferta No. 036, en el cual se contrató alojamiento y alimentación para 500 personas, situación que llama la atención del despacho porque el único evento de esa magnitud que se ha realizado es la visita del señor Gobernador.

Según el personero, Gasca Trujillo incurre en la violación al régimen de garantías electorales por las conductas de participar, promover, y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo en o para reuniones de carácter proselitista.

Además de permitir inaugurar obras públicas, en reuniones o eventos en los que participen candidatos al Congreso de la República. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

De igual forma se le señala, de violar la ley penal por las conductas de peculado por intervención en política.

Finalmente, infiere el documento la violación al régimen disciplinario por la conducta gravísima de participación en política; faltas que coinciden con la descripción típica de la ley penal Articulo 65 de la ley 1952 de peculado por uso.

Según el personero la Contraloría ya aperturó indagatoria ante la situación expuesta y por su parte la Fiscalía esta realizando la verificación de la tipificación de las conductas.

"En algunos momentos escucho a muchas personas que me dicen que me metí en la boca del lobo, que mi cabeza vale oro, y otros que me metí con "el patrón de patrones", se siente un poco de temor por la situación pero considero que hay que denunciar lo que está sucediendo", concluyó el personero.