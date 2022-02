“A mi me tiene sin cuidado y no hecho nada malo”: Dau sobre investigación

El alcalde de Cartagena William Dau se refirió a la indagación preliminar que el abrió la Procuraduría por su presunta participación en política. El mandatario aseguró que todo se trata de una persecución de sus opositores.

El alcalde Dau fue claro en afirmar que sus contradictores son los que están presionando para que el Ministerio Publico le abra una investigación por el audio que se hizo viral y donde se menciona a varias personas de la lista de la Cámara de Representantes del Pacto Heroico y salieron a relucir los nombres de dos personas cercanas al mandatario.

“Me entro por un oído y me salió por el otro, a mi eso me tiene sin cuidado y no hecho nada malo, yo comprendo que la Procuraduría abra una investigación preliminar porque así se lo han pedido varias personas, los malandrines de aquí de Cartagena, incluyendo una malandrina senadora le han pedido que me abran una investigación, entonces estás mirando para abrir una investigación preliminar para ver si encuentra meritorio abrir una investigación pero yo estoy tranquilo, yo en ningún momento he negociado puesto, en ningún momento he hablado con nadie que persona que yo que me quieren apoyar para adelante pero es que los malandrines están ardidos.”

William Dau volvió a explicar que quería aclararle al candidato a la Cámara Javier Marrugo que el no tenía su respaldo en las elecciones.

“Claro a mí me voló la piedra es que me llegó razón que en Bogotá estaban diciendo que yo apoyaba a un señor que el alcalde de Cartagena apoyaba electoralmente, contaba con el apoyo mío y eso no me gusta, no me gusta, así como lo hizo ese candidato lo hizo otro candidato de esa lista.”

Por último, señala que con el audio que el mismo le envió al candidato Marrugo por WhatsApp lo que quería era defender su nombre.

“Yo me tengo que defender, yo no me puedo quedar callado si alguien dice que yo lo estoy respaldando y es falso, eso no es participación en política, eso es desmentir, una falsa utilización de mi nombre en política”