Complejo acuático de Cartagena se reabrirá el 15 de febrero

El Complejo Acuático Jaime González Jhonson abrirá nuevamente sus puertas a deportistas desde el próximo martes 15 de febrero, cuando concluyan formalmente los trabajos de conservación, mantenimiento y mejoramiento a que es sometido.

Así lo anunció la dirección del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER- al precisar que actualmente se ejecutan detalles correspondientes a las obras civiles y eléctricas contratadas, para garantizar el óptimo funcionamiento de las piscinas, para el retorno de sus usuarios.

Tras un recorrido de inspección a los trabajos, que ejecuta el Consorcio Escenarios S.I.C, con una inversión del orden de $ 222 millones de pesos, el director interventoría, Ronald Luna Cortecero, remitió un oficio al área de infraestructura del IDER en el que informó que aún se encuentra en mantenimiento correctivo el sistema de bombeo del complejo.

En tal sentido indicó que los trabajos por parte del contratista concluirán el próximo 08 de febrero. No obstante aclaró que “el consorcio requiere seis (6) días para realizar el llenado continuo, las 24 horas del día, operando las electrobombas de las piscinas olímpica, semiolímpica, de clavado y de calentamiento, así como realizar pruebas del sistema de bombeo, el tratamiento del agua de las piscinas con productos químicos, y verificar los protocolos de seguridad, que son necesarios para la puesta en marcha de forma adecuada, de acuerdo a la reglamentación para las piscinas del complejo Acuático”. Todo ello motiva que no pueda haber presencia de deportistas ni de visitantes hasta tanto no concluya plenamente la intervención.

“Sabemos de la premura que tienen algunos deportistas de alto rendimiento por reiniciar sus entrenamientos con miras a competencias nacionales e internacionales, pero estamos haciendo todo lo necesario para garantizarles que el complejo acuático pueda recibirlos en pleno funcionamiento, en condiciones óptimas de calidad y de seguridad. Desde las 6:00 am del 15 de febrero podrán ingresar para continuar con sus prácticas”, dijo Viviana Londoño Moreno, directora del IDER.