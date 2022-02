Piden acelerar implementación del PAE en Cúcuta

Inconformismo es el predominante entre los jóvenes estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad educativa en general ante la demora en la adjudicación del contrato de alimentación escolar para el año 2022 por parte de la administración del municipio de San José de Cúcuta.

Advierte por medio de un comunicado como desacertada la forma de adelantar este proceso y piden que ante el comienzo del calendario escolar se encuentre una alternativa que facilite el servicio para los menores beneficiarios.

Guillermo Rodríguez, vocal de la Liga Municipal de Asociaciones de Padres de Familia le dijo a Caracol Radio que, “así como está la economía de Norte de Santander por lo alto, las personas o empresas que están concursando, licitando en este programa no pueden con esos precios, yo no sé si es que la alcaldía, la secretaría de educación buscan bajar los precios para luego decir que subieron cobertura en 9.000 o 10.000 cupos”.

Agregó que, “pero con estos precios las cosas que se van a entregar son todas mediocres y de mala calidad, hemos conocido que se han presentado varias empresas y no han logrado llegar a un acuerdo con la bolsa mercantil porque no quieren pagar las cosas, si no con el precio más barato”.

Lea también: Norte de Santander comienza ejecución del plan de alimentación escolar

Explicó que, “como tercer intento para adjudicar el contrato a algún operador, se tenían como valores para los almuerzos $3.980 y la ración industrializada un valor de $2.320 lo que representa un ínfimo incremento tanto en los almuerzos del 3, 89% y en la ración industrializada una disminución del 5, 3% de acuerdo a los comparativos de años anteriores”.

Reiteraron el llamado para acelerar el proceso de contratación de la forma más eficaz que sea posible y evitar daños y perjuicios para la comunidad educativa