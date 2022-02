Médicos en Cúcuta piden no automedicarse con pastilla para el COVID-19

Ante el anuncio del Invima de permitir los tratamientos para el COVID-19 en toda Colombia, los médicos en la zona de frontera han indicado que se debe tener precaución al consumir esta pastilla.

Se trata del Molnupiravir de la farmacéutica Merck el cual será controlado por el Gobierno Nacional, y servirá para pacientes que puedan tener graves riesgos.

El doctor Juan Antonio Palma médico En Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que la población debe entender que este medicamento no puede ser de uso libre debido a que podría perder el efecto para el que fue creado.

Lea además: Empresarios en Cúcuta piden al gobierno estrategias por desempleo

“Los tratamientos evolucionan rápidamente con la tecnología que tenemos, acuérdense que el tratamiento es para un paciente hospitalizado o sintomáticos, no es para que todo el mundo salga corriendo a tomarlo por si acaso porque esto puede generar una resistencia viral, esto está aprobado por el gobierno y el ministerio de salud y tiene validez bajo ciertos términos médicos, no lo pueden distribuir o recetar la persona que vende en las droguerías, éste debe ser de uso sólo de especialistas o médicos, no debe automedicarse nadie con esto”, dijo el médico.

Reiteró que se deben mantener todos los cuidados por parte de la población al estar aumentando el contagio, y las normas de bioseguridad deben prevalecer.