"Colombia es una sola, no la dividamos": Pumarejo sobre alcalde de Cali

Después de las palabras de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, quien, luego de la derrota del equipo ‘tricolor’ dijo en su cuenta de Twitter que “la Federación y la Selección Colombia deben saber que en el Pascual Guerrero le meteríamos el alma a estimular el equipo y no un turisteadero de cachacos arribistas”.

El alcalde Jaime Pumarejo respondió a las declaraciones que entregó el mandatario de Cali sobre la sede de la Selección Colombia, y señaló que no es momento de dividir el país e invitó a Jorge Ospina a no cerrarle las puertas a ningún colombiano en su ciudad.

“Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas para que vengan los cachacos arribistas, los que no son tan arriba, los que están abajo, los que están a la izquierda a la derecha y los que están sentados. El mismo Jorge Iván puede venir cuando quiera, aquí no se les cierran las puertas, como esperamos que tampoco no nos cierren las puertas a los costeños, costeños y paisas. Colombia es una sola, no la dividamos”, indicó Pumarejo.

Recordemos que la polémica de Jorge Iván Ospina surgió tras el reciente partido de la Selección Colombia donde perdió 1-0 contra Perú en las Eliminatorias Sudamericanas de Qatar 2022 en el estadio Metropolitano.