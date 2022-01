Docentes en Cúcuta harán plantón ante falta de adecuación de colegios

Los docentes en Norte de Santander agrupados en el sindicato han indicado que volverán a la presencialdad, pero exigiendo condiciones dignas que permitan salvaguardar la vida del personal educativo y los alumnos.

Este llamado se hace especialmente por 14 instituciones que habían instaurado una tutela, para exigir adecuaciones que permitan el retorno al 100% de los estudiantes.

Hugo Cárdenas fiscal de Asinort, le dijo a Caracol Radio que aún se tienen falencias y por esto se realizará una movilización el próximo jueves 3 de febrero a las ocho de la mañana en frente de la secretaría de educación de Cúcuta.

“Hicimos un balance con los colegios que no tenían garantías en servicios públicos y los implementes, estas instituciones han indicado que no se cumplió con las adecuaciones sin embargo no se opondrán a las clases presenciales, pero vamos a exigir que se cumpla con el mandato del juez segundo penal con función de garantías para la niñez y la adolescencia en el sentido que debe hacerse un plan prioritario de inversión, por esa razón vamos a seguir movilizando a la comunidad y esta vez no es sólo con el magisterio sino con los consejos directivos que plantearon hacer este plantón el próximo jueves, vamos a exigir una respuesta coherente frente al tema de demanda de servicios y condiciones para dar apertura a la presencialidad”, dijo el líder de los docentes.

Indicó que se radicaron las peticiones prioritarias con evidencias fotográficas que demuestran las falencias, y que esperan una respuesta oportuna por parte de la secretaria de educación de Cúcuta.