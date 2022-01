“Vengo siendo acosada por un hombre que denuncié”: candidata al Senado

La abogada defensora de los derechos humanos y candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, Viviana Vargas Vives, denunció que fue víctima de abuso sexual cuando era una menor, y que actualmente la misma persona la sigue acosando por sus plataformas digitales.

La candidata señaló a Roberto Márquez como la persona que la ha venido acosando constantemente y agregó que este sujeto estaría amenazando a sus familiares a través de las redes sociales.

“Hace dos años denuncié a Roberto Márquez Zalamea en la ciudad de Barranquilla por el delito de acceso carnal violento a una menor de edad. A ese señor no le bastó con lo que me hizo cuando era apenas una niña. Los traumas que me ocasionó, las culpas que cargué conmigo, mi baja autoestima, mis deseos muchas veces de no seguir viviendo”, expresó Vargas.

Márquez es un barranquillero, que fue el compañero sentimental de su hermana, pero Viviana Vargas dejó de tener contacto con él cuando la relación del hombre terminó con su hermana.

“Vengo siendo acosada, maltratada y violentada en redes por el hombre a quien yo denuncié hace dos años”, agregó Vargas.

Explicó Viviana Vargas que la Fiscalía General de la Nación archivó este proceso.