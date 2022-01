Un año después, familia de Sara Sofía pide respuestas sobre su desaparición

El 27 de enero del 2022 se cumplió un año de la desaparición de Sara Sofía Galván, la niña que fue vista por última vez cuando estaba a punto de cumplir dos años y que se encontraba con su madre biológica y la pareja sentimental de ella. La fecha del 27 de enero la entregó su mamá, diciendo que ese día desapareció, en un caso que aún no ha tenido resultados para saber el paradero o estado de la menor.

En medio del frio de la mañana, Xiomara Galván, tía de la niña y la persona que desde el principio ha estado pendiente de tener noticias de ella, sale a trabajar, lo hace desde temprano y en medio de su jornada habló con Caracol Radio, justo el día en el que se cumplió un aniversario más de incertidumbre y muchas preguntas, este reportero, habló con ella.

Julián Martínez Matiz: Xiomara Buenos días… ¿qué ha sabido la familia últimamente del caso?

Xiomara Galván: Buenos días, no se sabe nada, solo lo que dicen los medios de comunicación, porque directamente la Fiscalía o alguna persona encargada que nos de información, pues no la ha habido.

JM: Pasó un año, ¿cómo ha vivido la familia este tiempo sin noticias de Sara Sofía?

XG: El proceso ha sido muy difícil, duro, cada día extrañamos más a Sara Sofía, su ausencia se hace notar más porque uno como familia nunca olvida; seguimos con mucho dolor de vivir en la incertidumbre de nunca saber lo que pasó, porque ninguna institución ha sido capaz de resolver lo que pasó con ella.

JM: ¿Se han sentido acompañados?

XG: Acompañamiento como tal no ha habido; por ejemplo, de la Fiscalía o alguna institución no. Si han estado pendientes de pronto del Jardín de mi sobrina, otras personas, por ejemplo, la Personería que nos dio ayuda económica y ciertas terapias, pero acompañamiento que uno vea que le están metiendo la ficha acá, que lo quieren resolver, que les importa Sara Sofía, no.

Nosotros seguimos con la fe puesta, todos los días le pido a diosito, que si ella está contigo (Dios) háznoslo saber, sino también, pero que no quede esa incertidumbre, eso pedimos y que se haga justicia.

JM: ¿En la casa de ustedes, aun hay cosas de Sara Sofía? ¿han podido seguir adelante?

XG: De sarita hemos sacado muchas cosas, porque es una bebé, que a estas alturas si está viva debe estar grande y van dejando todo, pero si tenemos algunas cosas; eso sí, acá Sara Sofía se recuerda todos los días y por ejemplo Diciembre fue durísimo para todos, ella está en nuestros corazones, en donde vamos, en nuestra casa, con los más bonitos recuerdos de lo que vivimos con ella.

JM: ¿Está preocupada?

XG: Preocupada y triste, yo no sé del tema legal y me da miedo que se vaya a vencimiento de términos, que eso quede como los miles de casos que hay que no se pudieron resolver, muy triste, muy triste.

JM: ¿Cuál es el mensaje que le envía usted a los encargados de la investigación?

XG: Al señor Fiscal, que dijo que su fiscalía resuelve casos en 20 o 25 días, pero es muy triste que sara Sofia lleva más de 365 días desaparecida y hasta la fecha a mí no me han mostrado la primera prueba, solo las versiones que dice Nilson y Carolina.

Pidiéndole siempre que se ponga la mano en el corazón, que se solidarice, ella es una niña y como familia tenemos el derecho a saber que paso con ella, si realmente está muerta, si es que está viva, que fue lo que paso es lo único que pedimos como familia, no pedimos más nada. El fiscal dijo que no hay crimen perfecto, pero parece que el de Sara Sofia sí.

JM: ¿Qué les dice a las personas que tengan información de Sara Sofía, o que la tengan a ella, si es el caso?

XG: Que, si está viva que nos la regresen, y si está muerta que nos muestren una prueba, que nosotros podamos despedirla y vivir ese luto como debe ser, pero quedarse uno con esa incertidumbre no, un día amanecemos pensando que está viva y otro que está muerta, es difícil, es más duro el dolor.

El 7 de febrero se realizará una nueva audiencia, en la que la Fiscalía General acusará a Carolina Galván (madre biológica de la niña) y Nilson Bladimir Díaz Valenzuela (pareja sentimental de Carolina), por la participación en la desaparición de la niña Sara Sofía Galván.

En interrogatorios iniciales la madre y el padrastro admitieron haber arrojado el cuerpo sin vida de la menor en inmediaciones del río Tunjuelito, esto continúa en investigación.