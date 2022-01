Habitantes en barrios en la frontera con Venezuela piden militarización

Con temor vive los habitantes tanto del viejo como el nuevo Escobal, quienes observan diariamente el movimiento que se da en estos pasos irregulares y las economías ilegales que en su entorno se realizan.

La zozobra que tienen las personas que transitan por las vías de estos sectores fronterizos de la ciudad, ante la eventualidad que se pueda desatar incursiones, enfrentamientos, balaceras y hasta masacres como la que sucedió este miércoles, con el miedo que las balas puedan llegar hasta la puerta de su casa.

Pese a que ya se ha convertido en algo cotidiano para ellos , no es fácil poder vivir con eso , “es mucha la gente que se todos los días, con mercancía y todo tipo de cosas , maletas entre otras mercancías tanto de aquí para allá como de allá para acá y en ocasiones hombres armados ,al igual que la policía pero como controlar esto si esto no es permanente sino por ratos, “mientras tanto otro dicen que no pueden irse porque nadie les quiere arrendar sus casas , yo tengo desde el año pasado tratando de arrendar mi casa , pero nadie la quiere tomar , y no me puedo ir dejando sola la casa porque el dinero no me alcanza”, expresa otro de los habitantes.

Esto pese a la constante presencia que hacen en las vías, pero limitando está en los pasos ilegales ante el riego de cualquier ataque, debido a que falta del acompañamiento constante del ejército nacional para esta labor.