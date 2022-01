Denuncian persecución del DATT a conductores de busetas en Cartagena

Sigue la novela de los conductores de la zona sur de Cartagena, quienes continúan en la lucha con el Distrito para que los dejen circular en las vías de la ciudad, luego de que por orden judicial dejarán de transitar las busetas de Ternera y Olaya, ya que, estas se encuentran chatarrizadas.

Esta vez alega el gremio que el mismo Tránsito de Cartagena les dio un permiso por 8 días para transitar la ruta Zaragocilla - Bocagrande, a los conductores salientes de Ternera y Olaya, estos manifestaron que en el día de hoy arrancaron su circulación y el mismo DATT con la Policía no los dejó, imponiéndoles comparendos e inmovilizando los vehículos.

“La ruta 31 está legalmente constituida no está muerta, no fue chatarrizada por Transcaribe. Esto es una persecución, ahora si no tenemos tarjeta de circulación de esta ruta no podemos circular”, indicó Pedro Gamarra, representante del gremio de conductores.

Buseteros suspendieron protestas y se trasladarán a una nueva ruta

De las busetas de Ternera (San José) y Olaya, fueron 24 los vehículos que se pasaron a la ruta 31 ( Zaragocilla - Bocagrande).

"Autorizamos 24 cupos para la ruta 31 pero los conductores debían hacer una solicitud formal a la entidad para expedir la tarjeta de operación. Sin esta no pueden circular", informaron desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte.