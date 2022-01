Más de 600 millones contrataron municipios con esposa del enador Julián Bedoya

La esposa del senador del Partido Liberal Julián Bedoya Pulgarín, María del Pilar Rodríguez, se benefició de al menos 22 contratos con alcaldías y entidades descentralizadas entre los años 2020 y 2021.

Los contratos firmados por la empresa Arcana Solutions S A S, suman al menos un total de 682 millones de pesos, según los contratos recopilados por Caracol Radio en las plataformas SECOP y Colombia Compre Eficiente.

Esta empresa, que tiene al menos 5 años de constituida, tuvo un momento de inflexión desde el 2020, cuando iniciaron los periodos de los alcaldes; justo cuando la señora Rodríguez Quiroz asumió la representación legal de Arcana Solutions. Este hecho inicialmente fue revelado por el investigador Sergio Mesa en el medio Vorágine, quien publicó varios de los contratos firmados entre el 2020 y los tres primeros meses del 2021.

Caracol Radio pudo comprobar que, pese a estas denuncias, la empresa de publicidad de la señora Rodríguez siguió firmando contratos, justo con los mismos municipios.

20 de los 22 contratos están concentrados en cinco municipios: Carepa, Entrerríos, Briceño, Guadalupe y Cañasgordas; todos en el departamento de Antioquia, donde sus mandatarios fueron elegidos con el aval del Partido Liberal o el apoyo de sus bases.

Los otros dos contratos fueron celebrados con el canal local Telemedellín y otro con la Alcaldía de Candelaria, Atlántico.

Los contratos

En el SECOP aparecen 20 de estos contratos:

Alcaldía de Carepa 78.000.000 Alcaldía de Entrerríos 36.000.000 Alcaldía de Briceño 36.000.000 Hospital de Carepa 12.000.000 Alcaldía de Guadalupe 23.400.000 Alcaldía de Cañasgordas 25.714.284 Telemedellín 13.090.00 Hospital de Carepa 16.065.000 Alcaldía de Entrerríos 71.500.000 Hospital de Briceño 12.500.000 Alcaldía de Cañasgordas 27.500.000 Alcaldía de Briceño 110.000.000 Alcaldía de Carepa 5.535.000 Alcaldía de Guadalupe 49.000.000 Alcaldía de Briceño 23.574.000 Hospital de Carepa 27.714.625 ESP Briceño 2.252.391 Alcaldía de Cañasgordas 33.000.000 Hospital de Carepa 5.355.000 Hospital de Carepa 24.943.163

Además, en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, aparecen dos contratos extra, donde esta empresa fue el proveedor, aunque los documentos no se encuentran en la plataforma SECOP.

Alcaldía de Briceño 24.892.000 Alcaldía de Candelaria 24.943.163

Otro contrato corresponde al firmado entre Teleantioquia y Arcana Solutions, para la presentación del noticiero regional, que, María del Pilar Rodríguez desarrolla desde hace varios años, cuando el senador Bedoya ejercía como diputado de Antioquia. Para esa tarea firmó un contrato por 71.573.005 pesos el 31 de enero del 2021.

Sobre Arcana Solutions

Esta empresa, dedicada a los servicios de publicidad, tiene como dirección un apartamento en un destacado conjunto residencial de la comuna de El Poblado, en la ciudad de Medellín.

Es una sociedad por acciones simplificadas y tiene un patrimonio declarado de 180 millones de pesos.

¿Qué responde Rodríguez?

La esposa del senador Bedoya enfatizó que en ninguno de los contratos su esposo intercedió por ella. Calificó como coincidencia el poder político del Partido Liberal y los votos que obtuvo el senador, justo en los municipios donde ella contrató e insistió que todo es una persecución política y personal de otros sectores.

“Que revisen a cada persona que tiene un contrato en lo público a ver si es primo de o familiar de. No puedo cambiar de esposa de Julián Bedoya. Yo no creo que por ser esposa de Julián Bedoya tenga que quedarme en la casa, porque todo lo que a mi me den es por ser esposa de Julián Bedoya. Pueden preguntar por m trabajo, yo cumplo con todo en el SECOP, en el SIGEP. Cumplo todos mis contratos”, señaló a Caracol.

Explicó que los contratos se los dan, luego de presentar propuestas, de manera independiente y que tiene un equipo de trabajo, para cumplir con sus actividades. Aseguró que no tiene ninguna inhabilidad.

El senador

Es de recordar que el senador Julián Bedoya Pulgarín está en medio de una polémica por haber supuestamente, obtenido su título de abogado de manera irregular en la Universidad de Medellín, por lo que la institución de altos estudios ya solicitó que se le retirara el grado. Además, ha sonado por su apoyo a la campaña de Gustavo Petro.