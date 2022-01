Violencia y homicidios aumentan en el área metropolitana

La muerte de un intendente de la policía metropolitana, identificado como Thomas Andrés Paredes, quien recibió tres impactos de armada de fuego, fue el primero de los homicidios que sacudieron a la ciudad durante los últimos días.

La zona rural de Cúcuta también fue escenario de la violencia con la muerte de cuatro personas en hechos que son materia de investigación.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar dijo a Caracol Radio que, “la situación sigue siendo muy difícil y lo peor de todo es que es la tendencia es a agravarse no hay nada que indique que esta situación de la violencia homicida de la inseguridad en las calles en los barrios la presencia de banda de todo tipo y estructuras criminales de todo tipo en la ciudad y en el área metropolitana de Cúcuta este no va a parar no hay antecedentes una situación desbordamiento de violencia y de inseguridad como la que estamos viviendo actualmente en la ciudad”.

Agregó que, “tanto el gobernador del departamento como el alcalde de la ciudad de Cúcuta, se han dedicado a vociferar y a pedir más refuerzo, más que den fuerza más aumento de pie de fuerza, cuando ellos saben muy bien, que ahí no resuelven absolutamente nada”.

Lea también: Nuevo caso de persona amarrada en el Catatumbo

La problemática no se limita solo a Cúcuta y su zona rural, la región del Catatumbo también sufre un importante incremento de la violencia de grupos armados.