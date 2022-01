Por Caregato está latente posible protesta con bloqueo de vías en la Mojana /

Productores agrícolas y pecuarios de la Mojana reunidos en San Marcos, Sucre, acordaron este martes 18 de enero esperar , al menos 4 días, antes de llegar a vías de hecho para exigir el cierre del chorro Caregato.

Lo anterior, luego que surgiera una propuesta para adelantar obras paralelas de mitigación de las inundaciones que padecen comunidades de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar.

Las obras consisten en trabajar en los playones de la margen derecha del rio Cauca , frente a Caregato, lo que quitaría fuerza la corriente al tocar el rompedero.

Juan Emilio Dajud, representantes ganaderos del Municipio Sucre, dijo que la situación que atraviesan no es la mejor en estos momentos .

“ los ganados han entrado a unas situaciones lamentables, tendremos unos 45 días de verano, pero si no tapan Caregato, las perdidas serán innumerable”, sostuvo.

Celebró que la reunión de San marcos haya arrojado alguna esperanza de solución , al menos para mejorar el ritmo actual de trabajos de cierre del chorro abierto en agosto del año pasado.

“ Hoy tenemos una noticia de la UNGR y del contratista donde ponen 8 maquinas a disposición, para iniciar trabajos de mitigación en los playones la margen derecha, antigua cause y que no vierta tanto al lado izquierdo”, explicó.

Abel Regino, ganadero de Ayapel, sostuvo que luego de la reunión se tomaron decisiones rápidas.

“hoy acordamos negociar con campesinos que están en la isla frente a Caregato, , para dragar el rio y que este siga su cause hacia la (finca) Mexicana”, indicó.

Sin embargo, advirtió, que para lograr efectos positivos sobre la emergencia deberán trabajar las 24 horas y comprometerse con, al menos, tres frentes de trabajo.

“En cuatro meses han construido 100 metros de terraplén y las defensas que tenían que construir , una tiene 10 metros y los otros 17 metros”, dijo.

Regino se mostró desconfiado de que esta vez el gobierno y los contratistas puedan cumplir el nuevo plazo de finales de febrero para el cierre del boquete.

“Es una mentira grande , dicen eso para que nos calmemos , y nos quedemos quietos”, expresó.

Según Regino “ se acabaron los 20 mil millones de pesos y el cierre no llega ni a la mitad, , eso no se lo cree nadie, ya esa mentira no nos la puede decir a nosotros. Con esa mentira que dijo el presidente , confiando en la Unidad de Gestión del Riesgo, la tragedia fue mucho mayor, que la que debió de haber sucedido, la gente se confió , se aguantaron la pela con los ganados, y hoy día están las consecuencias con la mortandad de animales” , indicó.

Los productores agrícolas están de acuerdo en que si en cuatro días la UNGR no pone mas maquinaria en el sitio de la emergencia tomaran vías de hecho bloqueando una vía para incomunicar el interior del país con la costa Caribe.

“Eso si quiero que sea una sola concentración, que no s e haga en el Viajano como dicen los de San Marcos, porque la gente se iría por Montería, sale a Sahagún y sigue su recorrido hacia la costa”, dijo Regino.

Insistió en que si no les cumplen lo pactado en San Marcos deberán tomarse la Troncal de Occidente a la altura del retén El Manguito, en Planeta Rica, que incomunicaría el interior del país con el Caribe.

Darinel Regino, agricultor afectado de la región de Rabón, en Sucre , dijo que si no se actuaba rápido en el verano con el cierre de Caregato la región tiende a desaparecer, aunque se mostró optimista con los acuerdos logrados en la reunión.

“lo hemos perdido todo, solo nos queda la fe y la esperanza, creemos y seguimos creyendo que el problema de Caregato se va a solucionar”, sostuvo.

La reunión de los productores agrícolas y pecuarios en San Marcos con funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo había siso acordada el fin de semana luego de inspeccionar las obras en el chorro Caregato , ubicado en San Jacinto del Cauca, Bolívar.

Este martes 18 de enero iban a decidir si procedían a tomar vías de hecho bloqueando vías para presionar la celeridad de las obras de cierre del boquete abierto por el rio Cauca.