Accidente de bus en Yolombó: caída a un abismo deja al menos 20 heridos

Yolombó, Antioquia

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes 25 de noviembre en el sector de La Cortada, en la intersección de las vías Yolombó-Segovia y Yolombó-Amalfi, dejó a al menos 20 de los pasajeros de un bus de transporte público heridos, sin víctimas fatales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro vial se presentó hacia las 6:00 de la mañana cuando un bus de transporte público, proveniente de Piedecuesta, que llevaba 26 personas a bordo, cayó por un abismo de aproximadamente 10 a 12 metros.

El alcalde de Yolombó, Jesús Amador Pérez Palacio, señaló: “La mayoría de las personas están heridas, pero gracias a Dios no hubo una muerte, eso es lo único rescatable. Las heridas no son de mucha consideración en su mayoría, pero sí hay muchos heridos. Fue un milagro que no se mató nadie”, señaló el mandatario.

Según informaciones preliminares, el accidente habría sido ocasionado por una falla en los frenos; lo que habría provocado que el vehículo descendiera a gran velocidad, perdiendo el control.

Los heridos fueron trasladados al hospital local de Yolombó para recibir atención médica. Hasta el momento, se reporta que la mayoría se encuentra estable y en proceso de valoración.

A su vez, las autoridades de tránsito evalúan el caso para esclarecer los detalles del accidente y seguir atendiendo la emergencia en el Nordeste del departamento de Antioquia.