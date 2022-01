Gremios de la Mojana anuncian protesta por atrasos en cierre de Caregato /

Representantes de comunidades y gremios afectados por las inundaciones provocadas por el chorro Caregato abierto por el rio Cauca desde agosto del 2021 anuncian que harán una gran protesta para pedir celeridad en las obras de cierre.

Una comisión de Agricultores, ganaderos, finqueros y campesinos de Ayapel Córdoba, san Jacinto del Cauca, Bolívar , Guaranda, Sucre estuvieron en el sitio de la emergencia para supervisar los avances del cierre.

Los voceros de estos gremios requirieron a los encargados de las obras y les hicieron saber su inconformismo con la forma como avanzan las labores de cierre.

También pidieron que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo UNGR tome mayor control de las obras que , aseguran, avanzan poco porque faltan maquinarias y personal para avanzar más rápido.

Igualmente reclaman que las obras acometidas se iniciaron sin la debida socialización y sin consultar a los habitantes de la región que saben mucho mejor sobre el comportamiento del rio Cauca y podían sugerir soluciones prácticas.

Luis José Vergara, agricultor de Ayapel, Córdoba advirtió que solo quedan dos meses de verano para poder adelantar los trabajos de cierre.

“ no se esta avanzando nada, las mismas bolsas (Big bag) que están echando aquí se está filtrando por debajo el gua, que está el rio , ¿qué tal cuando el rio suba?, esto se lo va a llevar, esto aquí es paño de agua tibia , esto se lo va a llevar el rio cuando crezca , sino se hace un trabajo atrás de un jarillo, es trabajo perdido” , expresó.

Jaime Camacho Londoño, ganadero y agricultor cuestionó que haya poco personal trabajado y lo resume expresando que “ ustedes lo que tienen ahí trabajando frente a ese monstruo ( el boquete) es como poner una hormiga a comerse un kilo de panela”, anotó.

Arnulfo Betancur García, representante de los ganaderos, aseguró que el desespero es total “porque en pleno verano nos estamos ahogando. Llegamos con todos los semovientes que teníamos en la Sabana y se nos están muriendo debilitados porque la llegada de aguas nuevas está terminando con el poco pasto que había y ya los cultivos nuevos se ahogaron. Necesitamos cerrar el boquete rápido y dragar”, sostuvo.

“Si hubiera mayor compromiso de trabajo, siempre que paso por aquí esta lo mismo la maquinaria parda y dos volqueticas echando las bolsas” expresó Inés Arrauth, propietaria de la finca Las Mexicanas.

La mujer también cuestionó a los alcaldes de la zona porque asegura que han secundado la falta de compromiso que, según dijo, tiene la UNGR.

“ El único alcalde que se pronunció, y me le quito el sombrero, es Isidro Vergara ( de Ayapel), el único que tiene don de gente, el único que tuvo el valor de pararse allá y decir que no estaban haciendo nada, porque los demás apoyaron la no gestión de estas personas”, enfatizó.

Dijo que el martes 18 esperan sostener una nueva reunión en San Marcos y en lo posible acordar vías de echo para bloquear la vía que comunica la Mojana con el resto del país para presionar al gobierno central en el cierre de Caregato.

El presidente Iván Duque, desde el mismo sitio de la emergencia , se había comprometido con los habitantes de La Mojana en que el 20 de noviembre de 2021 estaría cerrado el chorro abierto por el rio Cauca.

Casi dos meses después de esa fecha el boquete está lejos de cerrarse y por el sigue entrando agua a la región arruinando pastos y cosechas.

Recientemente el gobernador de Sucre , Héctor Olimpo Espinosa, dijo que el nuevo plazo que puso la UNGR es a finales de febrero.