“Esto no es una campaña en contra de la revocatoria”: secretario sobre NO+

A través de redes sociales, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al igual que miembros de su gabinete y funcionarios de la administración lanzaron la campaña NO +, un juego de palabras, que inició el alcalde Quintero con la frase “en la revocatoria diremos #NoMás”

Con este # los funcionaron han enumerado conductas que no quieren más para Medellín y han defendido la gestión de Quintero Calle

Esta campaña se ha hecho pese a la advertencia de la Procuraduría a los empleados de la administración de no participar a favor o contra de la revocatoria o podrían incurrir en faltas disciplinarias

Juan Pablo Ramírez secretario de Inclusión Social, Familia y DDHH de la Alcaldía de Medellín quien ha sido designado en las últimas ocasiones como alcalde encargado manifestó que esto no es una campaña anti revocatoria:

“Nosotros somos respetuosos de los entes de control, esto no es una campaña en contra de la revocatoria, la revocatoria en sí mismo es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la constitución, por lo contrario lo que sí estamos visibilizando es lo que está detrás de esta iniciativa y no la iniciativa en sí misma, estamos visibilizando y sacando de la oscuridad a unos actores políticos que por años nos han robado el futuro”, afirmó Ramírez

Por su parte el comité de la revocatoria manifestó que el alcalde y sus miembros de gabinete no están acatando lo dicho por la Procuraduría

“Quintero y sus secretarios están contraviniendo la orden de la Procuraduría, contraviniendo la Constitución Nacional que obliga a que los funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos no participen en política, la campaña del NO + es la campaña del NO a la revocatoria, contraria a la campaña del SÍ de la revocatoria. Están desobedeciendo la orden de la Procuraduría”, manifestó el concejal de Medellín y líder de la revocatoria Julio Gonzales

Hasta ahora la Procuraduría no se ha pronuncia sobre este hecho en particular, sin embargo el alcalde Daniel Quintero insiste en que acudirá a instancias internacionales para que le permitan defenderse en contra de la revocatoria