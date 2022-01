Familias son desalojadas de lote en Juan Mina, Atlántico

Un desalojo se registró en un lote ubicado en la carrera 7A con calle 21, en el corregimiento de Juan Mina, de Barranquilla.

Según lo que se conoció, fueron desplazadas más de 800 familias que instalaron ‘cambuches’ en el mencionado lugar desde hace al menos 15 días.

Sin embargo, en la madrugada de este martes llegaron uniformados de la Policía a comenzar a desalojar a las personas que allí se encontraban.

“Una cantidad de personas invadimos un lote porque no tenía dueño y no aparecía registrado, tenía 40 años abandonado y ya tenemos 15 días en esta situación. Ahora que se encuentra limpio le apareció un dueño, pero los papeles que tiene no corresponden al número de lotes”, indicó Paola Correa, una de las personas que vive en uno de los ‘cambuches’.

Hasta el momento las autoridades distritales no se han pronunciado acerca de la situación.