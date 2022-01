Por precio del peaje de Machetá inconformes habitantes del Valle de Tenza

El concejal de Guateque, Mauro Roa, dice que los precios, del peaje de Machetá, son de los más altos del país, afectando turismo y economía del Valle de Tenza, pues para automóviles, camperos, camionetas y microbuses tendrán que pagar $14.700; busetas $17900 y camiones pequeños y grandes de dos ejes $10.000.

“Seguimos con el inconformismo, estamos en el pie de lucha para que la concesión transversal del Sisga, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que recapaciten con estos precios”, explicó.

Insistió a la Gobernación y Asamblea de Boyacá para que ayuden al Valle de Tenza. “No puede ser que el gobierno departamental considere a esta zona como Cundinamarca, si el Valle de Tenza es también de Boyacá. aquí los turistas están evitando pasar por esos altos precios del peaje”.

Sobre las tarifas diferenciales, dice el cabildante que solo es para los transportadores de carga, los vehículos que viajan constantemente a Bogotá, pero no a los turistas o del común no van a poder disfrutar de ese beneficio. “Campesinos que tiene su carrito y deben ir al médico a Bogotá o Tunja, pues no van a poder beneficiarse de esas tarifas”.

Entre tanto, los precios de los peajes de Arcabuco, El Crucero y Sáchica quedaron: para camiones, camperos, automóviles, microbuses tendrán que pagar $9200; los buses, busetas y microbuses tendrán que pagar $9.900 y para vehículos de carga y buses de transporte público de pasajeros $21300.

Los peajes de Curiti, Saboya, Oiba y Los Curos: automóviles, camperos y camionetas y microbuses tendrán que pagar $9.100; buses, busetas y microbuses $9.900, y de carga, buses de pasajeros $25.600.

Finalmente, no se descarta una posible manifestación pacífica en el peaje por parte de las comunidades del Valle de Tenza.