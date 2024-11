Natalia Gaitán anuncia su retiro del fútbol

El fútbol colombiano despide a una de sus más grandes referentes: Natalia Gaitán, quien este 25 de noviembre de 2024 anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional. La centrocampista bogotana deja un legado imborrable tras una trayectoria marcada por éxitos deportivos, superación personal y su contribución al desarrollo del fútbol femenino en Colombia.

Con la Selección Colombia, Gaitán escribió algunas de las páginas más importantes de la historia del equipo nacional. Participó en el primer Mundial de mayores al que clasificó la Tricolor femenina en 2011 y, en 2015, lideró al equipo como capitana en la edición de Canadá, donde Colombia avanzó a octavos de final por primera vez. Además, jugó en dos Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016) y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Su carrera en clubes la llevó a competir en ligas de alto nivel en España, México y Colombia. Pasó por equipos como el Valencia y el Sevilla en la Primera División española, y Tigres, donde fue campeona de la Liga MX Femenil en 2022. En 2023 regresó a su país para cumplir el sueño de vestir la camiseta de Independiente Santa Fe, el equipo del que su familia es hincha, con el que jugó la Copa Libertadores y, finalmente, disputó la Liga Femenina 2024, superando una lesión para participar en la final contra el Deportivo Cali.

Por otro lado, cabe resaltar que Gaitán es un ejemplo de superación dentro y fuera de las canchas. A los 4 años le fue diagnosticada leucemia linfoblástica aguda, un duro golpe que enfrentó con valentía y superó gracias al apoyo de su familia y los tratamientos médicos. Este episodio moldeó su carácter y determinación, cualidades que la acompañaron durante toda su carrera.

Su amor por el fútbol comenzó a los 12 años en un club bogotano, donde empezó a brillar y fue llamada a la Selección Sub-17, con la que ganó el Campeonato Suramericano en 2008, el primer título oficial para un equipo femenino colombiano. Desde entonces, se consolidó como una líder dentro de cada equipo al que perteneció.

Un sueño cumplido

En su regreso a Colombia, Gaitán no solo cumplió su sueño de jugar en el FPC, sino que también compartió su experiencia y liderazgo con las nuevas generaciones. Su compañera en Santa Fe y también jugadora de la Selección Colombia, María Camila Reyes, destacó: “Nata ha sido una referente, una ídola desde chiquita. Lo que más le ha sumado al equipo es esa tranquilidad, ese equilibrio que tiene en lo personal y en lo deportivo”.

El cierre de una etapa brillante

A sus 33 años, Natalia Gaitán cierra una etapa memorable en el fútbol. “Me siento muy orgullosa del camino recorrido y de cómo lo recorrí. Me llevo un sin fin de experiencias y sobre todo personas maravillosas que me acompañaron en este camino. ¡Nos vemos pronto en otra faceta, gracias fútbol!”, expresó la jugadora en su mensaje de despedida. Ahora, Natalia se retira con la satisfacción de haber inspirado a muchas niñas y consolidado su lugar como una de las grandes figuras del deporte colombiano.