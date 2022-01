Comerciantes en Pereira denuncian aumento de inseguridad en la Circunvalar

El más reciente hecho tuvo lugar este fin de semana donde a una barbería ubicada en el sector de la circunvalar, ingresó un hombre con un arma de fuego amenazando a las personas que se encontraban presentes, la administradora y hurtándole varias pertenencias a un hombre que estaba en el establecimiento.

Previo a la entrada de la persona que cometió el hurto, había ingresado otra que, presuntamente, estaría haciendo reconocimiento del lugar y de quienes estaban en el sitio según indicó Juan David Toro, dueño de la barbería donde tuvo lugar el atraco.

"Se llevó la cadena, el celular y otras pertenencias de uno de los clientes del local, atemorizó a cuatro personas más, la administradora y los barberos que en ese momento se encontraban dentro del establecimiento", manifestó.

Indicó también que son constantes los hechos de inseguridad en el sector, pues en menos de tres meses han sido múltiples los hurtos que han ocurrido en este y otros locales cercanos, y la respuesta de las autoridades, según denunció Juan David, es nula porque en la zona no hay cámaras de seguridad.

Además, manifestó que no hay control a los conductores alcoholizados que también han generado accidentes por esta zona de la avenida Circunvalar.

"Hay constantes robos en diferentes modalidades. Se han hecho denuncias, se han hecho todos los procesos que indica la ley pero hasta el momento no hemos tenido respuestas. La Policía nos dice que no pueden hacer nada porque no hay cámaras de seguridad", expresó.

Aunque en algunas ocasiones la Policía ha visitado el sector, la presencia no es constante y no hay seguimiento a los hechos delictivos pese a las solicitudes que comerciantes y habitantes del sector han hecho pidiendo acompañamiento constante.