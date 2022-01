Denuncian presunto desfalco de Promedical del Caribe al HUC

A través de una denuncia anónima radicada ante la Contraloría Departamental fue puesto en conocimiento de este organismo de control las serias irregularidades que presuntamente se vienen cometiendo en el contrato suscrito entre Promedical del Caribe SAS, y el Hospital Universitario.

La denuncia asegura que mediante contrato celebrado el 28 de febrero del año 2012, entre el Hospital Universitario del Caribe y la empresa Promedical SAS, cuyo representante legal es Ismael Jose Guete López y Gloria Curi Osorio como representante legal suplente, para la operación, rehabilitación y dotación de manera integral de la infraestructura física de las salas ubicadas en los pisos 4, 6 y 7, por el término de 10 años los cuales se cumplen el próximo 28 de febrero del año en curso, lo que se hizo fue aprovechar la oportunidad para desfalcar a esta importante Unidad Hospitalaria, prueba de ello es que al día de hoy se encuentra intervenida por la Supersalud.

De acuerdo a lo que relata la denuncia los elementos usados para la realización del aseo y la asepsia de los pisos no cuentan con Registro Sanitario expedido por Invima y lo más grave es que compran los insumos en una tienda de químicos para hacer la fabricación de estos elementos de manera artesanal en el llamado “Bunker”, situación que se torna peligrosa pues es realizada dentro del mismo hospital universitario, violando la norma de bioseguridad y pudiendo ocasionar un problema mayor, las facturas de las compras de los elementos químicos fueron suministradas por el denunciante.

Adicional a lo mencionado, se lee en la denuncia que las habitaciones como reza en el contrato deben contar con escalerilla, cama, atril, aire o ventilador y en la realidad no es así. No existen suficientes fluxómetros ni desfibriladores para los tres pisos, sin embargo, es una de las obligaciones del contratista Ismael Guete López y lo más curioso es que todo aparece cobrado como si estuvieran físicamente en las instalaciones del hospital, además los llamados de enfermería no funcionan.

El demandante que pidió reserva de su identidad por temas de seguridad, asegura que un medio de comunicación de la ciudad le hacía seguimiento al tema, sin embargo, un derecho de petición que envió al Hospital Universitario fue evadido por la propia entidad.

En el derecho de petición solicitaron documentos públicos, como la minuta de ingresos y salidas de camas, atriles, fluxómetros y demás elementos que debieron ser adquiridos por la empresa Promedical para la dotación y así corroborar el cumplimiento del contrato, así como también el registro de ingreso de personal de mantenimiento para las reparaciones a estos mismos elementos cuando lo requirieran, así como también los registros de ingreso de los elementos de aseo y asepsia que debía adquirir Promedical para cumplir cabalmente el contrato.

De acuerdo con la denuncia Ismael Guete Lopez gerente de Promedical del Caribe S.A.S. presuntamente estaría incurriendo en malversación de los recursos públicos que le están siendo pagados por el Hospital Universitario, además a la Contraloría fueron allegadas pruebas testimoniales y evidencias palpables, recibidas de parte de los propios trabajadores de este operador, que además se quejan de los pagos inoportunos y fuera del tiempo, así como también se entregaron pruebas de un paciente que falleció de tuberculosis y hasta la funeraria Promedical envió un trabajador para reclamar las sábanas y reutilizarlas, sin darle el manejo adecuado.

El denunciante solicita la intervención inmediata al contrato entre Promedical del Caribe S.A.S. y el Hospital Universitario para que Ismael Guete López responda por las denuncias que se están haciendo y se evite la pérdida o malversación de los recursos públicos.