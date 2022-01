El pasajero me agredió física y verbalmente: conductor de Transcaribe

Conductor de Transcaribe que resultó envuelto en una pelea con un pasajero del sistema y que quedó grabado en un vídeo que se hizo viral, habló con Caracol Radio de lo sucedido en este lamentable hecho.

Ernesto Barrios, operador de Transcaribe, señaló que fue el pasajero quién lo increpó de manera desmedida y agredió físicamente. “El señor no accionó el timbre para darle su debida parada. Él se ofuscó porque no se le dio la parada, yo le dije que si no toca el timbre no se puede detener. No le gustó lo que le dije y empezó a agrederme verbalmente con palabras obscenas”, dijo.

Barrios comentó que no todo quedó ahí, el sujeto se le acercó a la cabina de manejo a agredirlo físicamente. “La situación se puso más tensa y difícil, yo no puedo permitir que un usuario del sistema me agreda, yo no estoy ahí para eso, estoy para brindar un servicio. En ningún momento se ve el el vídeo que yo le tiró un puño contra el muchacho, al contrario trato de detenerlo y aguantar hasta donde más pueda. Tenía que pararme para poder defenderme”, sentenció.

El conductor expresó que en todo momento trató de minimizar el problema por tratarse de que es un servidor público pero el usuario era quien lo empujaba. Agregó que la situación fue lamentable y solo lo hizo en defensa propia.

Barrios señaló que se arrepiente de lo sucedido, “lo único que me queda es pedir disculpas porque esto no debe pasar aquí ni en ningún lugar estos hechos de intolerancia”.

Cabe recordar que, la gresca se registró a la altura del sector del FIRE, en el bus de la ruta X103 Variante-Consulado, en la parada La Bonquita.

Ante los reprochables sucesos, Transcaribe informó que, de la mano del concesionario Transambiental, se inició el procedimiento interno para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas que correspondan.

De manera preventiva, el certificado de idoneidad del conductor involucrado en el incidente queda suspendido. “Por lo tanto, el operador queda provisionalmente por fuera de la operación. Además, siempre respetando el debido proceso, se abrió investigación a este operador”, aseguró la gerente del sistema, María Claudia Peñas.