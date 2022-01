Cerca de 40.000 personas ingresaron a la 48 Feria Artesanal de Manizales

Durante la versión 48 de la Feria Artesanal de Manizales 2022, en la que participaron 260 expositores nacionales, 17 internacionales, se tuvieron 30 espacios de comidas y estuvo como país invitado México, se cumplieron las expectativas de ingreso de personas llegando a tener 40 mil visitantes durante los 11 días de apertura.

“Yo puedo estimar que las ventas de los artesanos en los diferentes stands de alimentos y bocados típicos, unas ventas aproximadas de 4.500 a 5.000 millones de pesos; yo se que el clima no fue el más favorable, pero no nos podemos quejar, la gente vino entusiasmada, vino con su familia, disfrutó de un día diferente y mucha gente incluso decía - con solo venir a la Feria Artesanal he hecho mi feria- estamos muy contentos”, dijo el director de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, Germán Maldonado González.

Como parte de la exposición, la Corporación para el Desarrollo de Caldas premió a tres de los empresarios participantes, teniendo como principal motivo la alta calidad del producto, la exhibición y la tradición.

El primero lugar fue otorgado al stand de Luz Del Carmen del Viboral en el sector de moda y accesorios, en la categoría de alta calidad en el producto.

En cuanto a la mejor exhibición el reconocimiento fue para el stand Taller Picaya - Piedad Camacho Ayala.

Por último, el premio en tradición fue para el stand Arte con Palos de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, quienes se han distinguido por trabajan en el legado familiar.

Con estos resultados, desde la entidad organizadora señalan que, desde ya están trabajando en la convocatoria que lanzarán para el concurso de expositores del 2023 y toda la preparación logística que representará la versión 49 de la Feria Artesanal de Manizales.

