Un científico nacido en Ecuador es el nuevo rector de la UDES

La Asamblea General de la Universidad de Santander (UDES) designó como nuevo rector general al destacado médico y científico Patricio López Jaramillo.

Este notorio profesional de la salud nacido en Ecuador y radicado en Santander fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los más destacados científicos a nivel internacional en el tratamiento de la hipertensión y diabetes.

Reemplaza en el cargo a Jaime Restrepo Cuartas, quien estuvo al frente de la rectoría por nueve años.

López Jaramillo está vinculado desde el año 2005 a la UDES, donde venía desempeñándose como director científico del Instituto Masira de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud.

Ha realizado más de 300 publicaciones en revistas internacionales, dentro de las que se encuentran las de mayor prestigio en el mundo en el área médica como lo son The New England Journal of Medicine, The Lancet, Journal of American Medical Association y British Medical Journal.

Su destacado nivel de producción académica, lo ubican como el científico en Colombia con el mayor número de citaciones (83.600 mil citas) en la literatura médica.

De origen ecuatoriano, el nuevo rector UDES es médico y cirujano, especialista en endocrinología, cuenta con un doctorado en Ciencias con mención en Farmacología de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y post doctorados en Crecimiento y Desordenes de Crecimiento del Hospital Enfant Malad (París, Francia), en el Wellcome Research Laboratories (Londres, Inglaterra) y el Hospital Eppendorff (Hamburgo, Alemania).

Ha sido reconocido como ‘Investigador del año’ por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), Endocrinólogo de Excelencia por la Sociedad Colombiana de Endocrinología, Premio al Mérito en Investigación por la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es miembro de la Comisión Lancet para la Hipertensión y recibió el premio de miembro honorario por la Sociedad Europea de Hipertensión.

En su trayectoria, también se ha desempeñado como director de Investigaciones y de la Clínica de Síndrome Metabólico, Prediabetes y Diabetes de la Clínica Foscal.