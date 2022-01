Cornare investiga si animal enjaulado en Rionegro es perro o lobo

Luego de conocerse un video donde se observa al que sería un lobo, amarrado en una jaula, Cornare visitó esta finca del municipio de Rionegro. Frente al tema, la Corporación ha adelantado diferentes actuaciones que incluyen visitas con expertos técnicos al lugar, en las que se ha logrado obtener información importante, pero no concluyente.

Al respecto, informamos que luego de la primera visita con el personal técnico, en la que no se pudo determinar si se trata de un lobo, un perro doméstico o un híbrido, la Corporación, en compañía de la Veeduría Ciudadana, la Personería de Rionegro y representantes de las organizaciones animalistas, realizó una nueva visita con Felipe Valencia, experto etólogo, para evaluar el comportamiento del animal.

El informe del profesor experto en comportamiento animal será incluido en la investigación que se adelanta para identificar la especie, en la que además se ofrecerá un dictamen de si el animal demuestra estrés o signos de maltrato. Sin embargo, se debe realizar un abordaje científico, para ello, recomienda efectuar prueba de genética de genotipificación para evaluar el grado de introgresión genética del perro en el lobo y así determinar qué porcentaje de hibridación tiene o, si es lobo, qué especie es.

Ya Cornare ha venido consultando en qué lugar pueden hacerse este tipo de análisis y estableció que en un laboratorio ubicado en California, Estados Unidos, se podrá identificar la especie del animal y se logrará concluir si se trata de un lobo o un híbrido.

con respecto a las denuncias por maltrato, “una conclusión importante que nos sirve a todas las entidades, es que no se evidencia ningún signo de maltrato, su comportamiento no es aberrante, tiene gestión emocional o competencias sociales en las que puede relacionarse con otros individuos caninos, sus cuidadores y mujeres. No manifiesta signos de ansiedad como lamido acral, ni alopecias autoinfligidas, y para disminuir la marcha en círculos y mejorar su hábitat, se recomienda implementar enriquecimientos ambientales”, explicó Felipe Valencia, experto en etología animal, y agregó que durante la visita se realizó un video del cuello del animal en el que no se observan heridas por contacto con el collar.

Es importante recordar que en la primera visita realizada por Cornare y la Policía Nacional, el propietario del animal indicó que se trata de un perro (perro lobo checoslovaco) y que ingresó legalmente al país en un vuelo comercial. Esta información ya fue requerida de manera oficial y será contrastada con los registros de ingresos de animales al pais para las fechas indicadas. “En caso de que todo el proceso concluya que se trata de un lobo silvestre y que ingresó ilegalmente al país, se iniciará con todo el procedimiento sancionatorio ambiental y penal del caso”, puntualizó David Echeverri López, Coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare.