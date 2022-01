"Tenía permiso": secretario de seguridad sobre ausencia del alcalde de Cali

En diálogo con la W Radio, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que se encontraba en Cartagena cumpliendo un encuentro y adelantando intercambios con empresarios.

"No he tenido la oportunidad de visitar a los heridos, no estoy en la ciudad. Salí el viernes a las 4 de la tarde y tenía un evento en la noche de ese mismo día. Más que de fiesta estamos construyendo salidas. Parte de lo que hago acá es tener intercambios con empresarios que han tenido éxito en sus territorios en el desarrollo de tareas, específicamente de energías limpias. No soy el hombre que se viene a Cartagena tres días en la intensión de irme de fiesta", relató el mandatario caleño.

Por su parte, Carlos Soler, secretario de seguridad de Cali, dijo en Caracol Radio que el alcalde estaba en sus vacaciones establecidas por ley y que en todo momento estuvo dando instrucciones desde Cartagena, incluso la misma noche del atentado intento regresar.

"Es un atentado terrorista pero afortunadamente no hay muertos. El alcalde dijo que iba a tomar un avión para devolverse, pero un momento, es que es esto, no hay muertos", relató Soler.

Añadió, "me parece muy cobarde que muchas personas critiquen. Él tenía un permiso, está dentro de Colombia y aquí hay personas en funciones, la secretaría de gobierno es la encargada. En el consejo daba las instrucciones y nosotros se la compartíamos al ministro y a los altos mandos militares".

Escuche la nota completa: