EPM desmiente rumores políticos sobre su salida de la ANDI

En un comunicado, Empresas Pública de Medellín, aseguró que su salida de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, se debe al análisis de costo beneficio y no a rumores sobre decisiones políticas, adoptadas en el seno de la organización.

Comunicado de prensa

1. En carta enviada a las directivas de la ANDI, el pasado 7 de diciembre, el Grupo EPM informó su decisión de no renovar su membresía para 2022 en esta agremiación sin ánimo de lucro, tras realizar un análisis interno de costo-beneficio. En 2021, el Grupo EPM pagó a la ANDI por concepto de cuota de sostenimiento la suma de 250 millones de pesos.

2. El Grupo EPM no comparte las especulaciones que se han dado con su retiro para 2022 de la ANDI, pues esta no es la primera vez que EPM decide no hacer parte de esta agremiación. En 2016, con otra administración en la Empresa, la Organización también determinó desafiliarse de la Asociación para el período de 2017, luego de un análisis de afiliaciones y asociaciones, entre otras circunstancias.

3. EPM regresó a la ANDI en 2018, al lograr incluir en el valor de la membresía a las empresas filiales de energía del Grupo EPM: ESSA, CENS, CHEC y EDEQ.

4. El Grupo EPM, como uno de los principales conglomerados empresariales de Colombia, que aporta al desarrollo del país y a la calidad de vida de millones de personas, ha sido un impulsor y defensor de las agremiaciones, y con su experiencia ha contribuido a su consolidación. Hoy, EPM es un integrante protagónico de asociaciones como: Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).