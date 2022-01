Puente festivo avanza con normalidad en vías del Tolima

El Director de Tránsito y Transporte del Tolima, Carlos Barrero, informó que por el momento el puente festivo de Reyes avanza con normalidad en todos los corredores viales del departamento.



"Afortunadamente hemos tenido una ligera normalidad en vías del departamento, después de los siniestros presentados en la primera semana del año. Esperamos que concurra este puente festivo tranquilo por el bien del departamento y el país", sostuvo Barrero.



Hay que recordar que los principales ejes viales del departamento por donde se están movilizando los propios y turistas son: Ibagué - Manizales; Fresno - Honda; Neiva - Girardot - Castilla - Coyaima; Melgar - Bogotá e Ibagué - Bogotá y todo el corredor vial que comunica el Tolima con la capital del país. "Sin vías que necesariamente hacen que los ciudadanos transiten cerca a Ibagué, El Espinal y centro del país", agregó el director de Tránsito y Transporte.



En cuanto a la movilidad y a la espera del plan retorno de este lunes festivo, a esta hora se presenta normalidad y buen tránsito de automotores por las carreteras del departamento.



Frente al particular, Carlos Barrero indicó que por el momento se han inmovilizado algunos vehículos que no han acatado las normas de tránsito. No llevar equipo de carretera completo, exceder el límite de velocidad, no portar al día el SOAT y licencia de conducción, sin revisión tecnomecánica."Desafortunadamente los ciudadanos siguen conduciendo con llantas sin los requerimientos técnicos, poniendo en riesgo sus vidas y de los demás conductores y acompañantes", advirtió Barrero.

Para finalizar se espera que este lunes festivo en plan retorno, se movilicen por las carreteras del Tolima cerca de 40 mil vehículos.