Líderes reclaman que es urgente la intervención de las vías de Cúcuta

El mal estado de las vías tiene cansados a los habitantes de varios sectores de la ciudad, quienes expresan que los programas que adelanta la alcaldía no están llegando para su rehabilitación.

Los barrios de la comuna número 6 de Cúcuta son los que más están reclamando el mal estado de varias de sus vías, entre las que se encuentra la avenida las Américas.

Luis Francisco puerto líder comuna número, le dijo a Caracol Radio que el estado de la malla vial ha causado un malestar en la comunidad.

“No entendemos por qué no se ejecuta los proyectos, la comuna 6 tienen muchos allá en el banco de proyectos en planeación municipal en materia de vías, de educación entre otros aspectos” dijo el líder comunal.

Ha reiterado que muchas vías principales y que son arterias de la ciudad les hace falta la pavimentación.

“La vía de Las Américas se ha convertido prácticamente en una trocha, no entendemos porque el alcalde manifestó que ya estaban los recursos, porque no se inicia la ejecución de la obra. Así mismo la pavimentación de las calles, nosotros mismos le dimos una propuesta de comunidad gobierno, aquí hay muchas vías en diferentes sectores de la comuna número seis, que tienen los aportes para que se inicien estos trabajos, y vemos que no se da comienzo a un plan de trabajo para la ejecución de obras” ,aseguró este líder comunal.

La administración municipal por su parte ha reiterado que ya se han iniciado los procesos, y que pronto llegaran a los sectores priorizados de Cúcuta.