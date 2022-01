Diputados rechazan propuesta de fumigación de cultivos ilícitos

Desde la asamblea de Norte de Santander se rechazó la iniciativa de priorización de la fumigación de los cultivos ilícitos para esta región.

En desacuerdo se mostraron algunos sectores políticos quienes rotundamente negaron su apoyo a esta propuesta dada desde el partido de gobierno ante esta iniciativa que pretende solicitarle al gobierno que se priorice a Norte de Santander para qué se reinicien la fumigación aérea de cultivos ilícitos, esto ante la situación de orden público que se vive en la región, y al ser el narcotráfico el principal insumo de la economía de los grupos armados.

Emerson Meneses diputado de la asamblea dijo a Caracol Radio que, "Podemos erradicar las hectáreas que queramos erradicar, pero si no hay posibilidad para que los jóvenes y campesinos se dedican su tiempo a esta actividad ya que no tienen otra posibilidad, buscarán otro lugar para sembrarla y también la forma de trabajar con las personas que se dedican a este tipo de economía, ya que es la que genera la posibilidad de comer”.

“Uno no puede cuestionar de manera simple a las personas que trabajan con este tema, obviamente hay que rechazarlo, pero si no hay otra posibilidad, el ser humano prioriza su supervivencia, así como también la alimentación y necesidades básicas, cuando no se generan posibilidades desde el gobierno para que esas necesidades básicas se satisfagan hay que buscar otras alternativas, y precisamente se encuentran con las que están en contra de la ley", puntualizo Meneses.

Al igual piden que las inversiones incluidas en los PEDT sean de mayor impacto para la población de estos municipios que conforman el Catatumbo.