Anuncian sanciones a taxistas de Pereira que se nieguen a llevar pasajeros

Han sido múltiples las denuncias que han expresado los ciudadanos con respecto a la calidad del servicio que prestan los taxistas en los municipios del área metropolitana, pues se niegan a llevarlos a sus destinos o durante el trayecto son groseros con los clientes.

Esta situación se volvió más recurrente en las últimas semanas por diferentes situaciones como los trancones que se registran en las vías y el mal estado de ellas, por lo que los taxistas suelen negarse a llevar pasajeros principalmente hacia el municipio de Dosquebradas, sin embargo, según expresa Herman Calvo, director del Instituto de Movilidad de Pereira, esta no es excusa para no prestar el servicio pues hay otras vías alternas.

"Ellos manifiestan el mal estadio de las vías en Dosquebradas, más que todo en la vía Japón-Frailes, dicen que pueden dañar sus vehículos; también hemos tenido varias reuniones para conocer el avance de las obras en ese sector para quitarles el discurso de vías irregulares en la ciudad, pero los taxistas no tienen disculpa, no hay excusa para no prestar el servicio", aseguró Calvo.

Lea también: Imagen con restricciones para este puente festivo en Risaralda es falsa.

Recordó también que los taxistas pueden ser denunciados ante las autoridades de movilidad, quienes procederán a hacer las sanciones respectivas que pueden sumar hasta 45 salarios diarios vigentes, como lo regula el Código Nacional de Tránsito.

La multa, que puede ascender a 1.360.000 pesos, es una de las más costosas que se estiman en el Código Nacional de Tránsito. Además, a los taxistas que reincidan en esta infracción, se les puede suspender la licencia de conducción.