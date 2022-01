Denuncian aumento de reclutamiento de jóvenes en la zona rural de Cúcuta

La presencia de los grupos armados y la falta de acceso a la educación ha llevado a que jóvenes estén siendo víctimas de estas organizaciones, ingresando a las filas de estas organizaciones delincuenciales en la zona rural de Cúcuta.

habitantes de los corregimientos y veredas de Cúcuta, se encuentran preocupados ante el aumento de casos de reclutamiento forzado en especial entre jóvenes y menores de edad, ante la presencia de los diversos grupos armados, piden alternativas educativas para que esta no sea su única opción.

Así lo denunció uno de los habitantes, "Yo creo que lo más importante es llegarle a los jóvenes de la zona rural, quienes terminan el colegio y no tiene para donde coger ,Pues hay que decirlo de esta forma ,ellos por la distancia y al no haber una sede del SENA, una sede de una Universidad, de repente por esto los muchachos toman malos caminos pues cogen ese camino el mas fácil, o simplemente salen de sus casas a trabajar y no salen a la ciudad a estudiar, porque de repente no tienen el recursos.

Por eso piden al alcalde que se establezca alternativas de educación superior o técnica en estas zonas,” Pero qué bueno sería que la administración pensará en llevar educación a la zona rural qué es tan importante porque los jóvenes se están perdiendo, dejando de poder aportar al desarrollo estas regiones. “aseguro el habitante.

la zona rural se ha venido convirtiendo en un lugar propenso para el reclutamiento de menores además ante la recepción de población migrante.