Personal de salud en Cúcuta nuevamente tendrá pico y placa

Mediante un documento que fue expedido por la secretaría de tránsito de la ciudad de Cúcuta, se ha informado a los diferentes organismos encargados de la movilidad que debe nuevamente aplicarse la sanción del pico y placa para los diferentes vehículos que pertenecen al personal médico.

La medida se toma teniendo en cuenta la reducción de las restricciones en las medidas de movilidad por parte del gobierno nacional para contrarrestar el COVID-19, y por esto se eliminará esta excepción del decreto 357 del 2021 donde se suspendía la sanción.

Mayid Gene Beltrán secretario de tránsito de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que desde el 1 de enero se comenzó una etapa informativa en donde se está dando a conocer esta nueva medida para nuevamente regular la movilidad en la ciudad.

“El 31 de diciembre fue el último día de excepción del pico y placa con el personal que tiene la calcomanía de #yosalvovidas , la idea de esto es que se informe a los ciudadanos de aquí hasta el domingo 16 de enero para que por favor hagan el retiro estos stickers porque después ya no tendrán validez, y ya se acogen a las normas de cualquier vehículo particular, esto se da porque recordemos que al principio de pandemia había unas restricciones muy fuertes en la ciudad de Cúcuta por parte del gobierno nacional, y por eso se tomó la medida de darle prelación al personal de la salud y a todas las personas que estaban apoyando la logística para que la función salud no se detuviera en sus actividades, es por eso que ahora estamos en una etapa pedagógica desde el 1 de enero y el lunes 17 de enero ya entre la etapa sancionatoria“ dijo el funcionario.

Este documento ha sido remitido igual forma a las clínicas y hospitales, y los oficiales de policía estarán informando al personal de la salud que transite por las diferentes vías. Desde el lunes 17 de enero tanto las cámaras de foto detenciones como el personal de policía de tránsito comenzarán a sancionar esta medida.