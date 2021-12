Más de 2 mil animales silvestres han llegado al Valle de Aburrá por tráfico

El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y operado por la Universidad CES, reportó que, solo este año, han ingresado alrededor de 2.019 individuos de la fauna silvestre, producto del tráfico ilegal a los diez municipios que conforman el Valle de Aburrá.

“Hemos recibido casos donde los animales se encuentran en un estado de salud muy deplorable. El tráfico ilegal de fauna silvestre hace que los animales dejen de comer, debido a que no se sienten bien, al no estar en sus habitas naturales. La invitación es que no tengamos este tipo de animales en casa; para eso podemos tener perros y gatos, los animales realmente domésticos”, afirmó Sergio Aguirre, médico veterinario del CAV

De acuerdo con el centro de atención, el top 5 de los animales más vulnerables por este flagelo, lo lidera la Tortuga Morrocoy Chelonoidis carbonaria con 804 ingresos, seguido de la Tortuga Hicotea Trachemys callirostris con 273, el Perico Real Brotogeris jugularis con 245, la Lora Frentiamarilla Amazona ochrocephala con 162 y la Boa Boa constrictor constrictor con 131 casos respectivamente.