Denuncian mal trabajo en un taller de vehículos en Cartagena

Alex Romero Meléndez, el día 16 de diciembre, realizó una alineación y balanceo en el local Expo Llantas y Lujos, ubicado en el sector de Los Cuatro Vientos, por motivos de un viaje a un municipio del departamento de Bolívar.

Romero señaló que salió a su viaje junto con su esposa e hijos el día 19 de diciembre, de regreso, a un kilómetro de El Carmen de Bolívar, el carro se fue al piso, luego de que una de las llantas se desprendiera.

Agregó que no venía a más de 60 kilómetros, ya que el carro traía una vibración extraña durante el viaje. “Sentimos cuando el carro cae, muy fuerte el golpe y la llanta delantera izquierda salió rodando a unos 25-50 metros. Gracias a Dios no venía nadie porque hubiese sido muy grave ese accidente”, indicó.

“La respuesta del administrador es que vieron las cámaras y no tienen responsabilidad. Lo que me causó curiosidad es que me dijo que ahí estaba el operador que hizo el trabajo para que esté me respondiera. Se supone que es una empresa seria que hace arreglo a vehículos, pero los carros llevan personas y es lo más delicado, si yo hubiese ido a 90 o 100 kilómetros por hora, hubiese sido fatal el accidente”, sentenció Romero Meléndez.

Agregó que contactó a amigos que trabajan en el medio y lo primero que le preguntaron fue si le había realizado algún trabajo al vehículo, antes del accidente ocurrido. “Todos me dan la misma respuesta, que no se apretaron bien las tuercas y eso fue lo que hizo que ocurriera el accidente”, expresó.