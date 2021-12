"Medellín merece un alcalde transparente y no conchudo y mentiroso": Uribe

El expresidente de Colombia durante dos mandatos le manifestó a Caracol Radio varios temas que le inquietan de cara al 2022, año de elecciones presidenciales. Caso Hidroituango, la inseguridad que ha azotado al Suroeste de Antioquia durante la cosecha cafetera y la gestión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Sobre uno de los temas que rondan la candidatura presidencial del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez que es una posible alianza con el uribismo por afinidad política, el exsenador Álvaro Uribe dejó clara su posición de que no es una decisión que compete al partido Centro Democrático, sino al candidato del partido que es Óscar Iván Zuluaga.

Esto expresó el exmandatario de los colombianos

"Nosotros tenemos un candidato que es Óscar Iván Zuluaga, yo particularmente no puedo opinar de esos temas, porque cualquier alianza es un tema de nuestro candidato. Por supuesto tenemos gran preocupación de que se pierda este gran momento de Colombia", expresó el expresidente.

En el panorama departamental, Uribe Vélez, afirmó que como antioqueño le preocupa el crecimiento de la inseguridad en el Suroeste, tierra cafetera, con hechos como las masacres en las fincas recolectoras y la incursión de grupos armados.

"Acabamos de tener una cosecha de café a muy buen precio, pero el lunar ha sido el microtráfico. Este país necesita acabar la droga. No es meter el consumidor a la cárcel, a él se le educa, pero hay que decomisar y hay que aplicarlo rigurosamente. Este país con 200 mil hectáreas de droga nunca va a tener seguridad y paz. Seguridad con toda firmeza", planteó Álvaro Uribe.

El expresidente Uribe no ha sido ajeno a la polarización que existe en Medellín a causa de la revocatoria en contra del alcalde Daniel Quintero. En las redes sociales el exsenador ha mostrado su rechazo a la administración de Quintero, porque según su concepto, el alcalde le está haciendo daño a la ciudad. Estas fueron sus declaraciones.

"Yo no he participado en la revocatoria, pero le estoy haciendo oposición a Daniel Quintero desde que empezó. Medellín necesita un alcalde transparente, que no sea conchudo y no mienta. El mentiroso es ladrón", planteó Uribe.

Hidroituango también ha estado en el radar del Álvaro Uribe, quien celebró que el pago de la póliza por parte de Mapfre aclarara el panorama para la puesta en funcionamiento del proyecto, luego de las controversias por los cambios de contratistas y el riesgo de las comunidades aguas abajo, por la presión ejercida por el río Cauca al vertedero.