Presidente Duque sanciona Ley de Acción Climática en la Sierra Nevada

El presidente Iván Duque realiza un recorrido por zonas del Magdalena, incluyendo la Sierra Nevada de Santa Marta donde se dio la sanción de la Ley de Acción Climática, y la Constitución medioambiental del país, que permitirá al Gobierno nacional alcanzar la carbononeutralidad en 2050 y las metas que trazadas para demostrarle al mundo el liderazgo en la lucha contra la crisis climática.

La Ley de Acción Climática fija el norte y los derroteros para las próximas décadas en la protección de la casa común.

"No hay un planeta B, no hay otra Madre Tierra, es esta y la tenemos que cuidar. La #CrisisClimática no da tregua y el mundo demanda lo mejor de nosotros", dijo Iván Duque.

El Presidente añadió además que "con la Ley de Acción Climática estamos haciendo historia en el país y lo hacemos en la capital histórica del pueblo Arhuaco, nuestros hermanos mayores, quienes nos han enseñado la protección de la Madre Tierra, que nos pide que la cuidemos y respondamos como debe ser".

Duque hace presencia también en el municipio de Aracataca, Magdalena y allí se reúne con alcaldes del departamento para socializar con la directora del DNP, proyectos importantes para esta zona del país que ascienden a los 1.2 billones de pesos.

Escuche a continuación la intervención del Presidente desde la Sierra Nevada.