Autoridades investigan caso de menor que fue obligado a quemar pólvora

El gobernador de Antioquia Aníbal Gaviría tras conocer el caso del menor de tres años, que fue obligado por sus familiares a quemar pólvora en el municipio de Puerto Berrio ordenó a la gerente de infancia y adolescencia que investigue la situación en la que se encuentra el niño

“La solicitud enfática a los padres y madres de familia, no puede ser que pongan en peligro su familia y los mismos menores, le he dado instrucciones a la gerente de infancia de infancia y adolescencia para que oficie con el caso a Bienestar Familiar que deberá tomar cartas en el asunto para contactar con la madre porque hay que responsabilidades de los padres que no se limitan al ámbito familiar sino que tienen que ver con el orden y la ley”, afirmó Gaviria

Por su parte el ICBF seccional Antioquia confirmó que ya conoce el caso y que están adelantando las investigaciones para activar la ruta de protección del niño que según testimonio de padre fue incitado a realizar esta actividad por su mamá

Según cifras del ICBF durante lo corrido de este diciembre del 2021, se han registrado 18 casos de menores manipulando pólvora en Antioquia, de los cuales 16 son hombres y 2 mujeres.

De estos 18 casos a 3 ya se les abrieron procesos administrativos por restablecimientos de derechos, dos en Medellín y uno en el municipio de El Retiro que fue el caso del menor de 13 años que se quemó manipulando pólvora presuntamente alcoholizado