“Aerocafé estará terminado antes de diciembre de 2023” presidente Duque

“Nos hizo una mala pasadita la pandemia por un lado y por otro lado hemos tenido que hacer una gran movilización de tierra, una gran remoción de tierra, pero la obra está en ejecución, tiene la plata asignada, está en la fiducia, están las obras, están los ingenieros, está la interventoría”, dijo el presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Indicó además que el macroproyecto cuenta con el acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría, la Aerocivil, y desde el Ministerio de Transporte, así como de él mismo, hacen seguimiento constante de los procesos y avances que se registran.

“Lo que nosotros tenemos claro es que el Aeropuerto del Café estará terminado antes de diciembre de 2023”, aseguró el mandatario.

En ocasiones anteriores el presidente había dicho que en su gobierno, sería el primero en salir en un avión desde la terminal aérea, sin embargo, a ocho meses del término de su período, se continúa con el proceso de remoción de tierra en el lugar, pero aseguró que dejará avances en la pavimentación de la pista.

“Ninguno de los aeropuertos del Eje Cafetero tiene segunda pista, no lo tiene Pereira, no lo tiene El Edén y por supuesto no lo tenía La Nubia, ahora con Aerocafé, no solamente conecta a Caldas con el resto del país, sino que también se va a convertir en una especie de segunda pista de los otros dos aeropuertos del Eje Cafetero”, resaltó Duque Márquez.

Le puede interesar:

Presidente Duque inauguró el túnel Tesalia y otras obras de Pacífico 3

Deslizamiento de tierra en Marquetalia, Caldas dejó dos personas muertas

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.