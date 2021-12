El Valle con el 50% de la población con segunda dosis contra la COVID-19

Las autoridades de salud del Valle del Cauca al anunciar que desde este momento los mayores de 18 años pueden acceder a la tercera dosis de vacunación contra la COVID-19, aseguraron que actualmente el Valle tiene el 70% de la población cubierta con la primera dosis y el 50% con segunda dosis.

“Recordarles a todos que está perfectamente demostrado que la inmunidad empieza a decaer después de los seis meses y por eso es tan importante el refuerzo. No olvidar las medidas de protección personal como el lavado de manos, el distanciamiento social, no asistir a aglomeraciones, no tener visitas en sitios cerrados, tratar de tener distancia social y mantener uso adecuado de tapabocas”, señaló la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes.

La funcionaria aseguró que “después de seis meses de su vacuna anterior pueden acceder a la tercera dosis. Si es Janssen a los seis meses de la primera dosis y otras vacunas seis meses después de su segunda dosis, es muy importante que todos reforcemos nuestro sistema inmunológico con una nueva dosis de vacuna”.

Los mayores de 60 años deben recibir la dosis de refuerzo después de los cuatro meses de la segunda dosis o dosis única, mientras que los menores de 50 años, a los seis meses.